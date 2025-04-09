Тотти: знаете, сколько «Золотых мячей» Месси получил бы за 25 лет в «Роме»? Ноль

Бывший футболист римской «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти считает, что аргентинский форвард Лионель Месси не смог бы получить такое количество индивидуальных наград, выступая за клуб из столицы Италии.

«Дайте Месси 25 лет в «Роме». Вы знаете, сколько «Золотых мячей» он получит? Ноль», — сказал Тотти в выпуске Viva el Futbol.

Франческо Тотти провёл 25 лет в «Роме». В 2006 году воспитанник римского клуба стал чемпионом мира в составе сборной Италии. С клубом он один раз выиграл золотые медали чемпионата Италии (2000/2001), а также по два раза становился обладателем Кубка (2006/2007, 2007/2008) и Суперкубка Италии (2001/2002, 2007/2008).

Лионель Месси является чемпионом мира — 2022 в составе сборной Аргентины. В клубной карьере Месси выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами». На счету аргентинца восемь «Золотых мячей» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).