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Сборная России U16 сыграет с Китаем, Беларусью и Казахстаном в турнире развития УЕФА

Сборная России U16 сыграет с Китаем, Беларусью и Казахстаном в турнире развития УЕФА
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Юношеская сборная России U16, составленная из игроков 2009 года рождения, примет участие в турнире развития УЕФА, на котором сыграет с командами Беларуси, Казахстана и Китая. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Соревнования пройдут с 13 по 18 апреля в Минске. Команды сыграют между собой по круговой системе. Матчи пройдут на комплексе футбольных полей АБФФ и будут транслироваться в прямом эфире.

Расписание матчей:

13 апреля, воскресенье
11:00 мск. Беларусь — Казахстан
14:00 мск. Россия — Китай

15 апреля, вторник
11:00 мск. Китай — Казахстан
17:00 мск. Россия — Беларусь

18 апреля, пятница
11:00 мск. Россия — Казахстан
14:00 мск. Беларусь — Китай

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