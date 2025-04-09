Сборная России U16 сыграет с Китаем, Беларусью и Казахстаном в турнире развития УЕФА

Юношеская сборная России U16, составленная из игроков 2009 года рождения, примет участие в турнире развития УЕФА, на котором сыграет с командами Беларуси, Казахстана и Китая. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Соревнования пройдут с 13 по 18 апреля в Минске. Команды сыграют между собой по круговой системе. Матчи пройдут на комплексе футбольных полей АБФФ и будут транслироваться в прямом эфире.

Расписание матчей:

13 апреля, воскресенье

11:00 мск. Беларусь — Казахстан

14:00 мск. Россия — Китай

15 апреля, вторник

11:00 мск. Китай — Казахстан

17:00 мск. Россия — Беларусь

18 апреля, пятница

11:00 мск. Россия — Казахстан

14:00 мск. Беларусь — Китай