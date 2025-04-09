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Шомуродов согласился на снижение зарплаты ради продления контракта с «Ромой»

Шомуродов согласился на снижение зарплаты ради продления контракта с «Ромой»
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Узбекистанский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов согласился понизить свою зарплату для того, чтобы продлить контракт с итальянским клубом. Об этом сообщили Calciomercato.com.

По информации СМИ, клуб и игрок договорились продлить действующее соглашение ещё на один год — до 2027-го. При этом сумма заработной платы нападающего будет меньше. Конкретная сумма на данный момент не известна.

В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с римским клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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