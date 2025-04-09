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Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Барселона» — «Боруссия»: Рафинья открыл счёт в матче на 25-й минуте

«Барселона» — «Боруссия»: Рафинья открыл счёт в матче на 25-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между каталонской «Барселоной» и дортмундской «Боруссией». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживает норвежская бригада арбитров, которую возглавляет Эспен Эскос. На момент написания новости счёт во встрече 1:0 в пользу «Барселоны».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2-й тайм
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'    

На 25-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник каталонского клуба Рафинья с передачи Пау Кубарси.

На прошлой стадии «Боруссия» прошла французский «Лилль», обыграв его по сумме двух матчей со счётом 3:2. «Барселона» же выбила из турнира «Бенфику» (4:1 по сумме двух матчей).

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