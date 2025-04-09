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Форвард «Барселоны» Левандовски обошёл Иньесту по числу матчей в Лиге чемпионов

Испанская «Барселона» принимает на своём поле немецкую «Боруссию» Дортмунд в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Польский нападающий Роберт Левандовски появился на поле в составе сине-гранатовых с первых минут. Данный матч стал для форварда 131-м в главном еврокубковом турнире.

Таким образом, Роберт Левандовски вошёл в число игроков с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов, опередив экс-полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту, у которого 130 матчей.

Футболисты с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов:

1. Криштиану Роналду — 183 («Манчестер Юнайтед» — 59, «Реал» — 101, «Ювентус» — 23)

2. Икер Касильяс — 177 («Реал» — 150, «Порту» — 27)

3. Лионель Месси — 163 («Барселона» — 149, «ПСЖ» — 13)

4. Томас Мюллер — 162 («Бавария»)

5. Карим Бензема — 152 («Лион» — 19, «Реал» — 133)

6. Тони Кроос — 151 («Бавария» — 41, «Реал» — 110)

6. Хави — 151 («Барселона»)

7. Мануэль Нойер — 150 («Шальке» — 22, «Бавария» — 128)

8 Рауль Гонсалес — 142 («Реал» — 130, «Шальке» — 12)

8. Серхио Рамос — 142 («Реал» — 129, «ПСЖ» — 8, «Севилья» — 5)

9. Райан Гиггз — 141 («Манчестер Юнайтед»)

9. Лука Модрич — 141 («Тоттенхэм» — 8, «Реал» — 133)

10. Роберт Левандовски — 131 («Боруссия» Дортмунд — 28, «Бавария» — 78, «Барселона» — 25)