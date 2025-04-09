Принц Уильям поприветствовал игроков «Астон Виллы» перед матчем с «ПСЖ»

Наследник британского престола принц Уэльский Уильям прилетел в Париж на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и «ПСЖ». Принц Уильям был замечен на «Парк де Пренс», обнимающим футболистов перед началом игры в подтрибунном помещении.

Фото: Кадр из трансляции

Известно, что наследник британского престола уже много лет болеет за «Астон Виллу» и является большим фанатом команды. Он застал игроков после разминки.

Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Бирмингеме. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

На прошлой стадии «ПСЖ» прошёл английский «Ливерпуль», обыграв его в серии пенальти со счётом 4:1. «Астон Вилла» же выбила из турнира бельгийский «Брюгге» (6:1 по сумме двух матчей).