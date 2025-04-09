«Это ещё не конец». Джуд Беллингем отреагировал на поражение «Реала» от «Арсенала» в ЛЧ

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался после поражения «сливочных» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА от «Арсенала» (0:3). Беллингем принял участие в матче, провёл на поле 90 минут, но не смог помочь своей команде достичь положительного результата.

«Это ещё не конец», — написал Беллингем в социальных сетях, поделившись фотографией с игры.

Ответный матч между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт в Мадриде. Встреча назначена на среду, 16 апреля. Победитель игры встретится в полуфинале ЛЧ с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Астон Вилла». Напомним, «Реал» Мадрид является действующим победителем турнира.