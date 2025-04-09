«Это ещё не конец». Джуд Беллингем отреагировал на поражение «Реала» от «Арсенала» в ЛЧ
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Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался после поражения «сливочных» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА от «Арсенала» (0:3). Беллингем принял участие в матче, провёл на поле 90 минут, но не смог помочь своей команде достичь положительного результата.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
«Это ещё не конец», — написал Беллингем в социальных сетях, поделившись фотографией с игры.
Ответный матч между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт в Мадриде. Встреча назначена на среду, 16 апреля. Победитель игры встретится в полуфинале ЛЧ с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Астон Вилла». Напомним, «Реал» Мадрид является действующим победителем турнира.
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