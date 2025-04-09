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«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Дуэ сравнял счёт на 40-й минуте

«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Дуэ сравнял счёт на 40-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между французским «ПСЖ» и бирмингемской «Астон Виллой». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Маурицио Мариани. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35'     1:1 Дуэ – 39'     2:1 Кварацхелия – 49'    

На 40-й минуте полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ сравнял счёт в матче.

На прошлой стадии «ПСЖ» прошёл английский «Ливерпуль», обыграв его в серии пенальти со счётом 4:1. «Астон Вилла» же выбила из турнира бельгийский «Брюгге» (6:1 по сумме двух матчей).

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