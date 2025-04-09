ФИФА расследует поведение фанатов сборной Аргентины в матче с Бразилией — источник

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дело против Ассоциации футбола Аргентины (АФА) из-за скандирований болельщиков национальной команды в матче со сборной Бразилии (4:1) в рамках 14-го тура квалификации к чемпионату мира — 2026. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинские фанаты использовали оскорбительные и нецензурные кричалки в адрес соперника. Отмечается, что подать апелляцию сборная Аргентины может до 17 апреля. Также подчёркивается, что в качестве санкций домашний матч с Колумбией в июне может пройти без зрителей.

Напомним, ранее стало известно, что команда Лионеля Скалони — первая сборная, вышедшая на чемпионат мира в Канаде, США и Мексике от Южной Америки. Аргентина лидирует в турнирной таблице с 31 очком.