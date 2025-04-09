Василий Березуцкий близок к увольнению с поста главного тренера «Сабаха» — Apasport

Российский главный тренер клуба «Сабах» из азербайджанской Премьер-лиги Василий Березуцкий может быть уволен. Как сообщает издание Apasport, руководство недовольно результатами и игрой команды под управлением российского специалиста.

Сообщается, что Березуцкий может лишиться работы даже в случае, если команда завоюет Кубок Азербайджана. В нём «Сабах» дошёл до стадии полуфинала, где в первом матче одержал выездную победу над «Нефтчи» (2:1), ответный матч пройдёт в среду, 23 апреля.

В чемпионате Азербайджана «Сабах» занимает пятое место. В активе подопечных Василия Березуцкого 36 очков в 29 матчах. Отставание от зоны еврокубков составляет 15 очков.