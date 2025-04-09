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Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Пау Кубарси стал самым молодым защитником в истории ЛЧ, отдавшим голевой пас

Пау Кубарси стал самым молодым защитником в истории ЛЧ, отдавшим голевой пас
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между каталонской «Барселоной» и дортмундской «Боруссией». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживает норвежская бригада арбитров, которую возглавляет Эспен Эскос. На момент написания новости счёт во встрече 2:0 в пользу «Барселоны».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

Первый гол забил полузащитник каталонского клуба Рафинья с передачи Пау Кубарси. Таким образом, Кубарси стал самым молодым защитником в истории Лиги чемпионов, отдавшим голевой пас. На момент матча ему 18 лет и 77 дней, он превзошёл рекорд Венсана Компани (18 лет и 193 дня).

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