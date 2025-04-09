«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Кварацхелия вывел хозяев вперёд на 49-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между французским «ПСЖ» и бирмингемской «Астон Виллой». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Маурицио Мариани. На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35' 1:1 Дуэ – 39' 2:1 Кварацхелия – 49' 3:1 Мендеш – 90+2'
На 49-й минуте нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия вывел свою команду вперёд.
На прошлой стадии «ПСЖ» прошёл английский «Ливерпуль», обыграв его в серии пенальти со счётом 4:1. «Астон Вилла» же выбила из турнира бельгийский «Брюгге» (6:1 по сумме двух матчей).
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