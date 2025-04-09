«Барселона» — «Боруссия»: Левандовски оформил дубль на 67-й минуте матча
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между каталонской «Барселоной» и дортмундской «Боруссией». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживает норвежская бригада арбитров, которую возглавляет Эспен Эскос. На момент написания новости счёт во встрече 3:0 в пользу «Барселоны».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25' 2:0 Левандовски – 48' 3:0 Левандовски – 66' 4:0 Ямаль – 77'
На 67-й минуте встречи Роберт Левандовски оформил дубль с передачи Фермина Лопеса Мартина.
На прошлой стадии «Боруссия» прошла французский «Лилль», обыграв его по сумме двух матчей со счётом 3:2. «Барселона» же выбила из турнира «Бенфику» (4:1 по сумме двух матчей).
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