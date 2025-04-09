Левандовски забил 105-й гол в Лиге чемпионов, больше только у Роналду и Месси

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между каталонской «Барселоной» и дортмундской «Боруссией». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживает норвежская бригада арбитров, которую возглавляет Эспен Эскос. На момент написания новости счёт во встрече 3:0 в пользу «Барселоны».

В этом матче нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски забил 105-й гол в Лиге чемпионов. Во встрече польский футболист отметился двумя голами. Теперь Левандовски занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ. Он уступает лишь Криштиану Роналду, на счету которого 140 голов, и Лионелю Месси (129).