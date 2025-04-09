«Барселона» — «Боруссия»: Ямаль забил четвёртый гол хозяев

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между каталонской «Барселоной» и дортмундской «Боруссией». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживает норвежская бригада арбитров, которую возглавляет Эспен Эскос. На момент написания новости счёт во встрече 4:0 в пользу «Барселоны».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 77-й минуте Ламин Ямаль с передачи Рафиньи забил четвёртый гол каталонской команды.

На прошлой стадии «Боруссия» прошла французский «Лилль», обыграв его по сумме двух матчей со счётом 3:2. «Барселона» же выбила из турнира «Бенфику» (4:1 по сумме двух матчей).