Левандовски забил 105 голов в 131 матче в ЛЧ, у Роналду на это ушло 140 игр, у Месси — 127

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Это голы стали для польского форварда 104-м и 105-м в его 131 матче в главном еврокубковом турнире. Таким образом, Левандовски превзошёл результат португальца Криштиану Роналду, который забил 105-й мяч в ЛЧ в 140-й игре.
Напомним, единственными игроками, забившими 100+ голов в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов, являются Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (105).
Количество матчей на 105 голов в ЛЧ
1. Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ») — 127
2. Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Барселона») — 131
3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») — 140
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