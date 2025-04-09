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Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Левандовски забил 105 голов в 131 матче в ЛЧ, у Роналду на это ушло 140 игр, у Месси — 127

Левандовски забил 105 голов в 131 матче в ЛЧ, у Роналду на это ушло 140 игр, у Месси — 127
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Это голы стали для польского форварда 104-м и 105-м в его 131 матче в главном еврокубковом турнире. Таким образом, Левандовски превзошёл результат португальца Криштиану Роналду, который забил 105-й мяч в ЛЧ в 140-й игре.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

Напомним, единственными игроками, забившими 100+ голов в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов, являются Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (105).

Количество матчей на 105 голов в ЛЧ

1. Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ») — 127
2. Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Барселона») — 131
3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») — 140

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