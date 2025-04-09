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Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Барселона — Боруссия Д, результат матча 9 апреля 2025, счёт 4:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

Дубль Левандовского помог «Барселоне» всухую разгромить «Боруссию» в первом матче 1/4 ЛЧ
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

На 25-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Барселоны» Рафинья с передачи Пау Кубарси. На 48-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев с передачи Рафиньи. На 66-й минуте встречи Левандовски оформил дубль с передачи Фермина Лопеса Мартина. На 77-й минуте Ламин Ямаль с передачи Рафиньи забил четвёртый гол хозяев.

Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Дортмунде (Германия).

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