Дубль Левандовского помог «Барселоне» всухую разгромить «Боруссию» в первом матче 1/4 ЛЧ

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:0.

На 25-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Барселоны» Рафинья с передачи Пау Кубарси. На 48-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев с передачи Рафиньи. На 66-й минуте встречи Левандовски оформил дубль с передачи Фермина Лопеса Мартина. На 77-й минуте Ламин Ямаль с передачи Рафиньи забил четвёртый гол хозяев.

Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Дортмунде (Германия).