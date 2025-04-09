«ПСЖ» пропустил первым, но смог обыграть «Астон Виллу» в матче 1/4 финала ЛЧ

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между французским «ПСЖ» и бирмингемской «Астон Виллой». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Маурицио Мариани. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс. На 39-й минуте Дезире Дуэ сравнял счёт. На 49-й минуте Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперёд. На 90+2-й минуте Нуну Мендеш забил третий мяч в ворота гостей.

На прошлой стадии «ПСЖ» прошёл английский «Ливерпуль», обыграв его в серии пенальти со счётом 4:1. «Астон Вилла» же выбила из турнира бельгийский «Брюгге» (6:1 по сумме двух матчей).