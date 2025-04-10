Игорь Акинфеев анонсировал открытие вратарской академии имени себя и Вячеслава Чанова

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал ориентировочные даты открытия «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова» в городе Реутов.

«Сегодня вместе с руководством Московской области проверили ход реконструкции стадиона «Старт», по итогам которой появится «Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова». Проект реализуется по инициативе Губернатора МО Андрея Юрьевича Воробьёва.

Уже в конце 2025 года в городе Реутов появится новый многофункциональный комплекс с трибунами на 1000 мест и современное футбольное поле. Очень рад, что наша с Вячеславом Викторовичем академия обретает свой дом!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Игорь Акинфеев защищает цвета московского ЦСКА с 2003 года. В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1) голкипер достиг отметки в 900 матчей в профессиональной карьере. Вячеслав Чанов — экс-вратарь сборной СССР, с 2005-го по 2017-й работавший тренером вратарей ЦСКА и тульского «Арсенала».