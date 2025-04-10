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Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Рафинья сравнялся с лучшим сезоном Месси по «гол+пас» за «Барселону» в Лиге чемпионов

Рафинья сравнялся с лучшим сезоном Месси по «гол+пас» за «Барселону» в Лиге чемпионов
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья отметился голом и двумя результативными передачами в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:0) и сравнялся с рекордом Лионеля Месси по «гол+пас» с каталонским клубом в турнире.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

Теперь на счету бразильца 19 результативных действий в текущем сезоне ЛЧ (12 голов и семь голевых передач). Таким образом, Рафинья сравнялся с рекордом Лионеля Месси, у которого в составе «Барселоны» за один сезон ЛЧ было 14 голов и пять результативных передач — в сезоне-2011/2012.

В текущем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 20 результативными передачами.

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