У Войцеха Щенсного 0 поражений в 21 матче в составе «Барселоны»
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Голкипер каталонцев Войцех Щенсны провёл свою 21-ю игру за «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, где сине-гранатовые разгромили дортмундскую «Боруссию» (4:0). С поляком в воротах «Барселона» одержала 18 побед и три раза сыграла вничью.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25' 2:0 Левандовски – 48' 3:0 Левандовски – 66' 4:0 Ямаль – 77'
Войцех Щенсны завершил карьеру в августе 2024 года. В октябре того же года 34-летний вратарь ответил согласием на предложение «Барселоны» подписать краткосрочный контракт (до лета 2025 года). Каталонцы были вынуждены искать нового голкипера из-за серьёзной травмы основного вратаря Марк-Андре тер Штегена.
В текущем сезоне Щенсны записал на свой счёт 11 «сухих» поединков. Всего поляк пропустил 18 мячей.
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