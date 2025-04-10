У Войцеха Щенсного 0 поражений в 21 матче в составе «Барселоны»

Голкипер каталонцев Войцех Щенсны провёл свою 21-ю игру за «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, где сине-гранатовые разгромили дортмундскую «Боруссию» (4:0). С поляком в воротах «Барселона» одержала 18 побед и три раза сыграла вничью.

Войцех Щенсны завершил карьеру в августе 2024 года. В октябре того же года 34-летний вратарь ответил согласием на предложение «Барселоны» подписать краткосрочный контракт (до лета 2025 года). Каталонцы были вынуждены искать нового голкипера из-за серьёзной травмы основного вратаря Марк-Андре тер Штегена.

В текущем сезоне Щенсны записал на свой счёт 11 «сухих» поединков. Всего поляк пропустил 18 мячей.