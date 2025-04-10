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Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля
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Завершился второй игровой день первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля:

«ПСЖ» — «Астон Вилла» — 3:1;
«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд— 4:0.

Напомним, финальная встреча турнира запланирована на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились испанский защитник Даниэль Карвахаль и бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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