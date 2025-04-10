Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия прокомментировал победу «ПСЖ» в первом матче с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов

Кварацхелия прокомментировал победу «ПСЖ» в первом матче с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов
Комментарии

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В этой встрече Кварацхелия стал автором одного забитого мяча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы довольны этим результатом, но нам нужно продолжать, ведь впереди вторая игра, а работа ещё не закончена. Это будет сложная игра, но мы должны постараться сыграть в свою игру, а там посмотрим, что будет», — приводит слова Кварацхелии BBC.

Ответная встреча между «Астон Виллой» и «ПСЖ» состоится 15 апреля в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», начало – 22:00 мск.

Материалы по теме
Элегантный камбэк «ПСЖ» против Эмери в ЛЧ. У Хвичи гол-шедевр — убрал сразу троих! Видео
Элегантный камбэк «ПСЖ» против Эмери в ЛЧ. У Хвичи гол-шедевр — убрал сразу троих! Видео
Календарь Лиги чемпионов
Сетка Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android