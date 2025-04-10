Кварацхелия прокомментировал победу «ПСЖ» в первом матче с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В этой встрече Кварацхелия стал автором одного забитого мяча.

«Мы довольны этим результатом, но нам нужно продолжать, ведь впереди вторая игра, а работа ещё не закончена. Это будет сложная игра, но мы должны постараться сыграть в свою игру, а там посмотрим, что будет», — приводит слова Кварацхелии BBC.

Ответная встреча между «Астон Виллой» и «ПСЖ» состоится 15 апреля в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», начало – 22:00 мск.