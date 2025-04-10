Тренер «ПСЖ» Энрике: «Астон Вилла» забила гол, который сложно принять

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (3:1).

«Они забили гол, который было немного сложно принять, но нам просто нужно было выиграть этот матч, и забить на последней минуте — это было здорово для нас и нашей уверенности. Теперь мы должны думать об ответной игре — она точно будет непростой.

Важно верить в себя, и три гола были великолепны — очень высокого качества. Мы очень довольны результатом. Впереди сложный матч на «Вилла Парк», но мы постараемся сыграть в том же стиле — это в нашей ДНК», — приводит слова Энрике BBC.

Ответная встреча между «Астон Виллой» и «ПСЖ» состоится 15 апреля.