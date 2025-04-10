Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Энрике: «Астон Вилла» забила гол, который сложно принять

Тренер «ПСЖ» Энрике: «Астон Вилла» забила гол, который сложно принять
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (3:1).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35'     1:1 Дуэ – 39'     2:1 Кварацхелия – 49'     3:1 Мендеш – 90+2'    

«Они забили гол, который было немного сложно принять, но нам просто нужно было выиграть этот матч, и забить на последней минуте — это было здорово для нас и нашей уверенности. Теперь мы должны думать об ответной игре — она точно будет непростой.

Важно верить в себя, и три гола были великолепны — очень высокого качества. Мы очень довольны результатом. Впереди сложный матч на «Вилла Парк», но мы постараемся сыграть в том же стиле — это в нашей ДНК», — приводит слова Энрике BBC.

Ответная встреча между «Астон Виллой» и «ПСЖ» состоится 15 апреля.

Материалы по теме
Элегантный камбэк «ПСЖ» против Эмери в ЛЧ. У Хвичи гол-шедевр — убрал сразу троих! Видео
Элегантный камбэк «ПСЖ» против Эмери в ЛЧ. У Хвичи гол-шедевр — убрал сразу троих! Видео
Календарь Лиги чемпионов
Сетка Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android