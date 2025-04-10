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Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о поражении в матче 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»

Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о поражении в матче 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с французским «ПСЖ». Игра в столице Франции завершилась со счётом 1:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35'     1:1 Дуэ – 39'     2:1 Кварацхелия – 49'     3:1 Мендеш – 90+2'    

«Это было примерно то, что я ожидал перед матчем — 1:2 или 1:3. На следующей неделе мы будем играть дома, и это будет серьёзный вызов для нас, но мы будем чувствовать себя уверенно на своём поле с поддержкой болельщиков на «Вилла Парк».

Сегодня нам нужно было быть дисциплинированными в защите, и даже когда мы проигрывали 1:2, у нас было три подхода к их штрафной. В целом, мы находимся в нужном настроении, чтобы приблизиться к результату. Последний гол, который мы пропустили, мы должны принять. Наши мысли не меняются — нам нужно выигрывать дома и с разницей больше чем в один гол», — приводит слова Эмери BBC.

Ответная игра между командами пройдёт 15 апреля в Англии.

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