Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о поражении в матче 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с французским «ПСЖ». Игра в столице Франции завершилась со счётом 1:3.

«Это было примерно то, что я ожидал перед матчем — 1:2 или 1:3. На следующей неделе мы будем играть дома, и это будет серьёзный вызов для нас, но мы будем чувствовать себя уверенно на своём поле с поддержкой болельщиков на «Вилла Парк».

Сегодня нам нужно было быть дисциплинированными в защите, и даже когда мы проигрывали 1:2, у нас было три подхода к их штрафной. В целом, мы находимся в нужном настроении, чтобы приблизиться к результату. Последний гол, который мы пропустили, мы должны принять. Наши мысли не меняются — нам нужно выигрывать дома и с разницей больше чем в один гол», — приводит слова Эмери BBC.

Ответная игра между командами пройдёт 15 апреля в Англии.

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