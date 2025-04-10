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Александр Мостовой рассказал об отношении к тренерской работе за границей

Александр Мостовой рассказал об отношении к тренерской работе за границей
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможной тренерской работе за рубежом.

«Я не пробивал никакие варианты для тренерства за границей. Я, к сожалению, другого склада. Я никого не подсиживаю, ни под кого не подлезаю. Поэтому так и получается. Когда кто-то позвонит, пригласит, тогда и поговорим», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Ранее он проходил стажировку в московском «Динамо». Во время профессиональной карьеры футболиста Мостовой выступал за такие команды, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».

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