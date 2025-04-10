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ПСЖ — Астон Вилла – 3:1, видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов, видео голов: Роджерс, Дуэ, Кварацхелия, Мендеш, 9 апреля 2025

Голы Кварацхелии и Дуэ — в видеообзоре домашней победы «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Астон Виллой»
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Французский «Пари Сен-Жермен» переиграл английскую «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 3:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35'     1:1 Дуэ – 39'     2:1 Кварацхелия – 49'     3:1 Мендеш – 90+2'    

В составе победителей голами отметились вингеры Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия, а также португальский защитник Нуну Мендеш. Единственный мяч гостей в этой встрече забил английский фланговый хавбек Морган Роджерс.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, ответная встреча между командами пройдёт в Бирмингеме (Англия) 15 апреля. Начало — в 22:00 мск.

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