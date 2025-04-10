Голы Кварацхелии и Дуэ — в видеообзоре домашней победы «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Астон Виллой»
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Французский «Пари Сен-Жермен» переиграл английскую «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 3:1.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35' 1:1 Дуэ – 39' 2:1 Кварацхелия – 49' 3:1 Мендеш – 90+2'
В составе победителей голами отметились вингеры Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия, а также португальский защитник Нуну Мендеш. Единственный мяч гостей в этой встрече забил английский фланговый хавбек Морган Роджерс.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Напомним, ответная встреча между командами пройдёт в Бирмингеме (Англия) 15 апреля. Начало — в 22:00 мск.
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