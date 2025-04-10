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Видеообзор разгромной победы «Барселоны» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Видеообзор разгромной победы «Барселоны» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
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«Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссия» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась со счётом 4:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски и ещё по разу отличились Рафинья и Ламин Ямаль.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В параллельном матче «ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:1.

Ответная встреча между «Боруссией» и «Барселоной» состоится 15 апреля в Дортмунде на одноимённом стадионе. Начало – 22:00 мск. В этот же день «ПСЖ» проведёт ответный матч с «Астон Виллой».

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