Видеообзор разгромной победы «Барселоны» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов

«Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссия» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски и ещё по разу отличились Рафинья и Ламин Ямаль.

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В параллельном матче «ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:1.

Ответная встреча между «Боруссией» и «Барселоной» состоится 15 апреля в Дортмунде на одноимённом стадионе. Начало – 22:00 мск. В этот же день «ПСЖ» проведёт ответный матч с «Астон Виллой».