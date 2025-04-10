Матвей Сафонов высказался о камбэке и победе «ПСЖ» в первом матче ЛЧ с «Астон Виллой»

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выложил видео в своём телеграм-канале, где прогуливался по ночному Парижу с собакой, а также поделился мыслями о победе французской команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (3:1), где россиянин остался в запасе.
«С победой всех! С победой поздравляю! В начале хотели придумать себе какие-то проблемы. Но быстро их решили и в ответ на пропущенный забили три. Очень рад за команду! Вообще мы [«ПСЖ»] — такая сплочённость на играх Лиги чемпионов, потому что очень велик стресс и важность результата. Мы все идём к своей мечте», — сказал Сафонов в видео, опубликованное в его телеграм-канале.
Напомним, ответный матч между командами пройдёт в английском Бирмингеме 15 апреля.
Столкновение фанатов «ПСЖ» и «Астон Виллы» в Париже:
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