Александр Мостовой раскрыл, о чём общался с Франческо Тотти во время их встречи в Москве

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о встрече с экс-капитаном итальянской «Ромы» Франческо Тотти на Премии РБ, куда итальянец прибыл в качестве специального гостя.

— Вы — царь — встречались с императором [Тотти], что вы ему сказали?

— Ну, во-первых, поприветствовал. Мы обнялись, вспомнили всех друзей.

— А кого вспомнили?

— Кристиана Пануччи, Фабио Каннаваро, ну и своих испанцев там: Мичела (Сальгадо), Фернандо (Касерес) там, ну многих. Поговорили. Просто и он, и я как-то не знали, в чём мы будем участвовать, — сказал Мостовой в интервью Mash, опубликованном в телеграм-канале Александра.

Во время профессиональной карьеры футболиста Мостовой выступал за такие команды, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».

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