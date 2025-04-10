Сафонов: быстро поехал домой после игры «ПСЖ», переживал, что произойдёт что-то неприятное
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, почему быстро поехал домой после первого четвертьфинального матча команды с «Астон Виллой» (3:1) в Лиге чемпионов. Россиянин в этой встрече остался на скамейке запасных, а ворота защищал Джанлуиджи Доннарумма.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35' 1:1 Дуэ – 39' 2:1 Кварацхелия – 49' 3:1 Мендеш – 90+2'
«Уже на прогулке с Морти. Быстро поехал после игры, потому что пёс был один дома, как в фильме, и я переживал, что произойдёт что-то неприятное и будет подарок к моему приезду», — сказал Сафонов на видео в своём телеграм-канале.
Ответная встреча между «Астон Виллой» и «ПСЖ» состоится 15 апреля в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», начало – 22:00 мск.
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