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Нико Ковач объяснил разгромное поражение «Боруссии» в матче ЛЧ с «Барселоной»

Нико Ковач объяснил разгромное поражение «Боруссии» в матче ЛЧ с «Барселоной»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о разгромном поражении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с каталонской «Барселоной». Игра в столице Каталонии завершилась со счётом 0:4.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

«Мы проиграли. Это очевидно и заслуженно. Я думаю, что мы неплохо сыграли первые 20 минут первого тайма после того, как счёт стал 0:1. После этого наш стиль игры стал очень разрозненным, и у нас не было спокойствия на поле, что обернулось против нас. Мы пропустили гол со штрафного и три — после контратак. Три гола, пропущенные после контратак, это, безусловно, слишком много. Можно потерять мяч — это часть игры, но затем нужно принимать правильные решения. Это мелкие детали, которые на таком высоком уровне имеют серьёзные последствия. У нас было две ситуации в первом тайме с Серу Гирасси, когда мы должны были хотя бы попасть в ворота. Мне хотелось бы, чтобы мы забили гол сами», — приводит слова Ковача пресс-служба «шмелей».

Ответная встреча между «шмелями» и «блауграной» состоится в Германии 15 апреля.

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