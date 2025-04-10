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Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче с «Боруссией» в ЛЧ

Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче с «Боруссией» в ЛЧ
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

«Мы забили гол и хорошо сыграли. И то, и другое важно. Когда вы играете так же хорошо, как мы, вы будете забивать голы, и именно это произошло в эту среду. Но дело не только в их голах, но и в том, как мы защищаемся. Мы провели отличную игру по всем направлениям. Видеть, как игроки выходят со скамейки запасных, влияют на игру и быстро набирают темп, — это так здорово», — приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».

Ответный матч между «Боруссией» и «Барселоной» состоится 15 апреля в Дортмунде.

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