Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче с «Боруссией» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:0).

«Мы забили гол и хорошо сыграли. И то, и другое важно. Когда вы играете так же хорошо, как мы, вы будете забивать голы, и именно это произошло в эту среду. Но дело не только в их голах, но и в том, как мы защищаемся. Мы провели отличную игру по всем направлениям. Видеть, как игроки выходят со скамейки запасных, влияют на игру и быстро набирают темп, — это так здорово», — приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».

Ответный матч между «Боруссией» и «Барселоной» состоится 15 апреля в Дортмунде.