Луис Энрике отреагировал на гол Хвичи Кварацхелии в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Астон Вилла»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о забитом мяче грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Напомним, первая игра в Париже завершилась уверенной победой французской команды со счётом 3:1. Один из мячей на счету Кварацхелии.

«Для такого тренера, как я, так здорово иметь такого игрока, как Хвича, с его менталитетом. Он забил блестящий гол. Мы пытались подписать его прошлым летом, но не получилось. Мы подписали его в январе, когда мы этого не ожидали. У него есть всё, чтобы стать частью нашего проекта», — приводит слова Энрике DC News Now.

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Ответная игра между «Астон Виллой» и «ПСЖ» состоится в английском Бирмингеме 15 апреля.

Столкновение фанатов «ПСЖ» и «Астон Виллы» в Париже: