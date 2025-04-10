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Луис Энрике отреагировал на гол Хвичи Кварацхелии в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Астон Вилла»

Луис Энрике отреагировал на гол Хвичи Кварацхелии в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Астон Вилла»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о забитом мяче грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Напомним, первая игра в Париже завершилась уверенной победой французской команды со счётом 3:1. Один из мячей на счету Кварацхелии.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35'     1:1 Дуэ – 39'     2:1 Кварацхелия – 49'     3:1 Мендеш – 90+2'    

«Для такого тренера, как я, так здорово иметь такого игрока, как Хвича, с его менталитетом. Он забил блестящий гол. Мы пытались подписать его прошлым летом, но не получилось. Мы подписали его в январе, когда мы этого не ожидали. У него есть всё, чтобы стать частью нашего проекта», — приводит слова Энрике DC News Now.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответная игра между «Астон Виллой» и «ПСЖ» состоится в английском Бирмингеме 15 апреля.

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