Луис Энрике отреагировал на гол Хвичи Кварацхелии в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Астон Вилла»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о забитом мяче грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Напомним, первая игра в Париже завершилась уверенной победой французской команды со счётом 3:1. Один из мячей на счету Кварацхелии.
«Для такого тренера, как я, так здорово иметь такого игрока, как Хвича, с его менталитетом. Он забил блестящий гол. Мы пытались подписать его прошлым летом, но не получилось. Мы подписали его в январе, когда мы этого не ожидали. У него есть всё, чтобы стать частью нашего проекта», — приводит слова Энрике DC News Now.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Ответная игра между «Астон Виллой» и «ПСЖ» состоится в английском Бирмингеме 15 апреля.
Столкновение фанатов «ПСЖ» и «Астон Виллы» в Париже:
- 10 апреля 2025
-
05:13
-
04:58
-
04:02
-
03:56
-
03:39
-
03:33
-
03:15
-
02:36
-
02:15
-
02:14
-
01:59
-
01:52
-
01:34
-
01:18
-
00:45
-
00:40
-
00:19
-
00:09
-
00:06
- 9 апреля 2025
-
23:53
-
23:51
-
23:51
-
23:45
-
23:36
-
23:32
-
23:25
-
23:21
-
23:10
-
23:08
-
23:07
-
23:03
-
22:43
-
22:42
-
22:38
-
22:36