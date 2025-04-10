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Интер Майами — Лос-Анджелес, результат матча 10 апреля 2025, счёт 3:1, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Дубль Месси принёс победу «Интер Майами» и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Лос-Анджелес». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче уже на девятой минуте открыл американский защитник команды из Лос-Анджелеса Райан Холлингзхед. Затем звёздный аргентинский нападающий Лионель Месси сравнял счёт на 35-й минуте. Отметим, что игрок забил также на четыре минуты раньше, но гол не был засчитан. На 61-й минуте греческий защитник Ноа Аллен забил второй гол в ворота «Лос-Анджелеса». Голевая передача на счету аргентинского звёздного нападающего Месси. На 81-й минуте встречи Лионель установил окончательный счёт матча, забив с пенальти.

Напомним, первая игра завершилась победой «Лос-Анджелеса» со счётом 1:0. По сумме двух встреч «цапли» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с мексиканской командой «Тигрес», которая на четвертьфинальной стадии переиграла «Лос-Анджелес Гэлакси» по сумме двух матчей (0:0, 3:2).

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