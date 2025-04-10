В «Пари НН» обратились к футболисту, которого избил президент «Динамо-Владивосток»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выразил поддержку в сторону 19-летнего полузащитника Антона Мухина, находящегося в аренде у «Динамо» из Владивостока и подвергшегося насилию со стороны президента клуба Эдуарда Сандлера.

«Антон, держись, мужик. Мы — с тобой. Сделаем всё, чтобы ты быстрее восстановился и не позволим виновным в этом событии остаться безнаказанными.

Ты — наш! А мы своих не бросаем!!» — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что во время восстановительных мероприятий в бане 8 апреля футболист был избит управляющим спортивного общества бело-голубых, в следствие чего получил сотрясение головного мозга.