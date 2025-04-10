Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» обратились к футболисту, которого избил президент «Динамо-Владивосток»

В «Пари НН» обратились к футболисту, которого избил президент «Динамо-Владивосток»
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выразил поддержку в сторону 19-летнего полузащитника Антона Мухина, находящегося в аренде у «Динамо» из Владивостока и подвергшегося насилию со стороны президента клуба Эдуарда Сандлера.

«Антон, держись, мужик. Мы — с тобой. Сделаем всё, чтобы ты быстрее восстановился и не позволим виновным в этом событии остаться безнаказанными.
Ты — наш! А мы своих не бросаем!!» — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что во время восстановительных мероприятий в бане 8 апреля футболист был избит управляющим спортивного общества бело-голубых, в следствие чего получил сотрясение головного мозга.

Материалы по теме
«Пари НН» выразил поддержку избитому президентом «Динамо-Владивосток» футболисту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android