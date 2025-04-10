Фрэнсис Кахигао: погружён в переговоры по продлению контрактов в «Спартаке»

Спортивный директор московского «Спартака» и экс-скаут лондонского «Арсенала» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о том, следит ли он за выступлением «канониров» в Лиге чемпионов.

«Нет, лично я не так сильно слежу, потому что, понимаете, сейчас я работаю в московском «Спартаке», а ещё четыре месяца назад был в «Галатасарае», и мне нужно полностью сосредоточиться на своём клубе. Честно говоря, я погружён в переговоры по продлению контрактов, подготовку к ближайшему трансферному окну и повседневные дела клуба. Мы боремся за высокие места, так что у меня не так много времени на переживания… Но я, само собой, буду смотреть игру «Арсенала» против «Реала» и наблюдать за ней со всей страстью, сидя перед телевизором здесь, в Москве», — сказал Кахигао в эфире подкаста Cadena SER.

8 апреля лондонский «Арсенал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов крупно обыграл на своём поле мадридский «Реал» со счётом 3:0.

Московский «Спартак» набрал 47 очков в 23 матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице второе место, уступая пять очков лидирующему «Краснодару».

Видео: Как появился «Спартак»