Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрэнсис Кахигао: погружён в переговоры по продлению контрактов в «Спартаке»

Фрэнсис Кахигао: погружён в переговоры по продлению контрактов в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор московского «Спартака» и экс-скаут лондонского «Арсенала» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о том, следит ли он за выступлением «канониров» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Нет, лично я не так сильно слежу, потому что, понимаете, сейчас я работаю в московском «Спартаке», а ещё четыре месяца назад был в «Галатасарае», и мне нужно полностью сосредоточиться на своём клубе. Честно говоря, я погружён в переговоры по продлению контрактов, подготовку к ближайшему трансферному окну и повседневные дела клуба. Мы боремся за высокие места, так что у меня не так много времени на переживания… Но я, само собой, буду смотреть игру «Арсенала» против «Реала» и наблюдать за ней со всей страстью, сидя перед телевизором здесь, в Москве», — сказал Кахигао в эфире подкаста Cadena SER.

8 апреля лондонский «Арсенал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов крупно обыграл на своём поле мадридский «Реал» со счётом 3:0.

Московский «Спартак» набрал 47 очков в 23 матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице второе место, уступая пять очков лидирующему «Краснодару».

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Видео: Как появился «Спартак»

Материалы по теме
Игрок «Ростова» Мелёхин: у «Спартака» есть шансы на золото, но у «Краснодара» их больше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android