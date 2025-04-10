Хвича Кварацхелия вошёл в список номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов. Футболист забил гол в матче с «Астон Виллой», который завершился победой французской команды со счётом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Помимо грузина в список претендентов также попали английский полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, который оформил дубль в матче с мадридским «Реалом»; польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, на счету которого тоже дубль; и итальянский защитник «Интера» Алессандро Бастони, отыгравший весь матч с «Баварией».

Напомним, ответные матч 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут уже на следующей неделе: 15 и 16 апреля.