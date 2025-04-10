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Хвича Кварацхелия вошёл в список номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия вошёл в список номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов
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Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов. Футболист забил гол в матче с «Астон Виллой», который завершился победой французской команды со счётом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35'     1:1 Дуэ – 39'     2:1 Кварацхелия – 49'     3:1 Мендеш – 90+2'    

Помимо грузина в список претендентов также попали английский полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, который оформил дубль в матче с мадридским «Реалом»; польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, на счету которого тоже дубль; и итальянский защитник «Интера» Алессандро Бастони, отыгравший весь матч с «Баварией».

Напомним, ответные матч 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут уже на следующей неделе: 15 и 16 апреля.

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