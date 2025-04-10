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Стали известны условия потенциальной покупки главной трансферной цели «Барселоны»

Стали известны условия потенциальной покупки главной трансферной цели «Барселоны»
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Руководство каталонской «Барселоны» считает покупку крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса своей главной трансферной целью, но английский клуб просит за футболиста € 75 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, колумбийцем также интересуется саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Ахли», из-за чего «Ливерпуль» поднял сумму отступных за игрока. Руководство «Барселоны», хоть и нацелено на покупку Диаса, но не сможет себе позволить заплатить € 75 млн.

Отмечается, что в свете этих проблем «Барселона» может возобновить переговоры с вингером «Атлетика» Нико Уильямсом, который более доступен для каталонского клуба. За него баскская команда просит € 60 млн.

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