36-летний Роберт Левандовски установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с дортмундской «Боруссией», который завершился разгромной победой каталонцев со счётом 4:0. Таким образом, 36-летний польский форвард установил уникальное достижение, которое никому ранее не покорялось в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает Opta Sport.
По информации источника, Левандовски стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим более 10 голов за один сезон за три разные команды: дортмундскую «Боруссию», мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».
Всего же на счету Левандовского 105 голов в Лиге чемпионов. Он является третьим бомбардиром в истории турнира после Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).
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