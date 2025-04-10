36-летний Роберт Левандовски установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с дортмундской «Боруссией», который завершился разгромной победой каталонцев со счётом 4:0. Таким образом, 36-летний польский форвард установил уникальное достижение, которое никому ранее не покорялось в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, Левандовски стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим более 10 голов за один сезон за три разные команды: дортмундскую «Боруссию», мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».

Всего же на счету Левандовского 105 голов в Лиге чемпионов. Он является третьим бомбардиром в истории турнира после Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).