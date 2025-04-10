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36-летний Роберт Левандовски установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

36-летний Роберт Левандовски установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с дортмундской «Боруссией», который завершился разгромной победой каталонцев со счётом 4:0. Таким образом, 36-летний польский форвард установил уникальное достижение, которое никому ранее не покорялось в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

По информации источника, Левандовски стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим более 10 голов за один сезон за три разные команды: дортмундскую «Боруссию», мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».

Всего же на счету Левандовского 105 голов в Лиге чемпионов. Он является третьим бомбардиром в истории турнира после Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).

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