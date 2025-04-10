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Стала известна позиция, которую «Манчестер Сити» намерен усилить ближайшим летом

Стала известна позиция, которую «Манчестер Сити» намерен усилить ближайшим летом
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Английский «Манчестер Сити» намерен приобрести нового правого защитника. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, новый спортивный директор «горожан» Угу Виана прорабатывает варианты для закрытия этой позиции в летнее межсезонье. На данный момент имена потенциальных новичков не называются.

«Манчестер Сити» заработал 52 очка после 31 игры и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ сезона-2024/2025. На данный момент в активе Хосепа Гвардиолы есть только один профильный правый защитник, роль которого исполняет воспитанник Рико Льюис. В текущем сезоне на счету 20-летнего англичанина один гол и пять результативных передач в 39 матчах.

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