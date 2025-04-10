Рафинья извинился перед Кубарси за «украденный» гол в матче Лиги чемпионов с «Боруссией»

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой гол в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:0) и извинился перед испанским защитником сине-гранатовых Пау Кубарси за то, что «украл» его гол.

«Я переживал из-за первого гола, не был ли я в офсайде, хорошо, что он был засчитан.

Я извинился перед Кубарси. Он сказал, что всё в порядке, ему засчитали результативную передачу. Я думал, что мяч улетит в сторону, поэтому это было инстинктивное решение», — приводит слова Рафиньи ESPN.

Напомним, ответный матч между командами пройдёт в Дортмунде 15 апреля, начало встречи в 22:00 по московскому времени.