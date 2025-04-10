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Рафинья извинился перед Кубарси за «украденный» гол в матче Лиги чемпионов с «Боруссией»

Рафинья извинился перед Кубарси за «украденный» гол в матче Лиги чемпионов с «Боруссией»
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Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой гол в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:0) и извинился перед испанским защитником сине-гранатовых Пау Кубарси за то, что «украл» его гол.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

«Я переживал из-за первого гола, не был ли я в офсайде, хорошо, что он был засчитан.

Я извинился перед Кубарси. Он сказал, что всё в порядке, ему засчитали результативную передачу. Я думал, что мяч улетит в сторону, поэтому это было инстинктивное решение», — приводит слова Рафиньи ESPN.

Напомним, ответный матч между командами пройдёт в Дортмунде 15 апреля, начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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