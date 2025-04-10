«Барселона» разгромила «Боруссию», триумфальное возвращение Капризова. Главное к утру
Дубль польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского помог сине-гранатовым разгромить «Боруссию» в 1/4 финала Лиги чемпионов, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и принёс победу своей команде в овертайме, российский форвард «Филадельфии Флайерз» Артемий Панарин забросил юбилейную шайбу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль Левандовского помог «Барселоне» всухую разгромить «Боруссию» в первом матче 1/4 ЛЧ.
- Дубль Капризова с голом в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе» со счётом 8:7.
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