«Барселона» разгромила «Боруссию», триумфальное возвращение Капризова. Главное к утру

Дубль польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского помог сине-гранатовым разгромить «Боруссию» в 1/4 финала Лиги чемпионов, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и принёс победу своей команде в овертайме, российский форвард «Филадельфии Флайерз» Артемий Панарин забросил юбилейную шайбу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».