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10 апреля главные новости спорта, трансферы, результаты Лиги чемпионов, результаты НХЛ и НБА, теннис, Кирилл Капризов, Хвича

«Барселона» разгромила «Боруссию», триумфальное возвращение Капризова. Главное к утру
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Дубль польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского помог сине-гранатовым разгромить «Боруссию» в 1/4 финала Лиги чемпионов, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и принёс победу своей команде в овертайме, российский форвард «Филадельфии Флайерз» Артемий Панарин забросил юбилейную шайбу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Левандовского помог «Барселоне» всухую разгромить «Боруссию» в первом матче 1/4 ЛЧ.
  2. Дубль Капризова с голом в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе» со счётом 8:7.
  3. «Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» в сверхрезультативном матче с юбилейной шайбой Панарина.
  4. «ПСЖ» пропустил первым, но смог обыграть «Астон Виллу» в матче 1/4 финала ЛЧ.
  5. 72 очка Луки Дончича и Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу над «Далласом».
  6. Дубль Месси принёс победу «Интер Майами» и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ.
  7. Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Мюллера.
  8. 36-летний Роберт Левандовски установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.
  9. Василий Березуцкий близок к увольнению с поста главного тренера «Сабаха» — Apasport.
  10. «Зенит» досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги сезона-2024/2025.
  11. «Барселона» повторила клубный рекорд по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов в XXI веке.
  12. Стало известно, когда может дебютировать в НХЛ Иван Демидов.
  13. Рафинья сравнялся с лучшим сезоном Месси по «гол+пас» за «Барселону» в Лиге чемпионов.
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