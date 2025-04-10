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Радимов объяснил, почему Луис Энрике может стать лучшим футболистом в России

Радимов объяснил, почему Луис Энрике может стать лучшим футболистом в России
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Бывший российский футболист, выступавший за ЦСКА и «Зенит» Владислав Радимов высказался о потенциале новичка сине-бело-голубых Луиса Энрике.

«Думал, что процесс адаптации будет более долгим. Этот пазл постепенно складывается. Левая нога у него феноменальная, очень хорошо вращает голеностоп. Поэтому его действия в атаке для защитников практически непредсказуемы. Он может завершить сам — как это было со «Спартаком». Так и раздавать удобные передачи для партнёров. Это очень разнообразный футболист. Думаю, что в России нет игрока, который так бы владел мячом. У него есть все данные, чтобы стать лучшим футболистом страны, но для этого нужно пройти огромный процесс адаптации», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

24-летний Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста пять матчей, один гол и две результативные передачи за «Зенит» во всех турнирах.

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