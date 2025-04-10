Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 10 апреля (время — московское):
19:45. «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Лацио» (Италия);
22:00. «Лион» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия);
22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Атлетик» Б (Испания);
22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Айнтрахт» Ф (Германия).
Ответные матчи пройдут в четверг, 17 апреля.
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.