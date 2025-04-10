Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 10 апреля (время — московское):

19:45. «Легия» (Польша) – «Челси» (Англия);

22:00. «Юргорден» (Швеция) – «Рапид» В (Австрия);

22:00. «Целе» (Словения) – «Фиорентина» (Италия);

22:00. «Бетис» (Испания) – «Ягеллония» (Польша).

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.