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21:00 Мск
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Легия — Челси: во сколько начало матча Лиги конференций УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Легия» — «Челси»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 10 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги конференций встретятся польская «Легия» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.

Турнирная сетка Лиги конференций
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