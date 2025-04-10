«Легия» — «Челси»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги конференций встретятся польская «Легия» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.