Унаи Эмери — об ответной игре Лиги чемпионов с «ПСЖ»: «Астон Вилла» может сыграть лучше

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери считает, что его команда может сыграть лучше в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 16 апреля. Первая игра завершилась победой парижан со счётом 3:1.

«Третий пропущенный гол не изменит наш подход к ответной встрече. Будь то 2:1 или 3:1. Они фавориты, они доминировали с мячом, у них хорошие вингеры и мобильные полузащитники. Конечно, на следующей неделе мы можем сыграть лучше», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоялся накануне, 9 апреля. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Маурицио Мариани. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1. На прошлой стадии «ПСЖ» прошёл английский «Ливерпуль», обыграв его в серии пенальти со счётом 4:1. «Астон Вилла» же выбила из турнира бельгийский «Брюгге» (6:1 по сумме двух матчей).