«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть онлайн

Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Встречу обслужит норвежская бригада арбитров, которую возглавит Гленн Нюберг. Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа Okko Sport.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» обыграл «Реал Сосьедад». Общий счёт по сумме двух матчей — 5:2. «Лион», в свою очередь, выбил из турнира румынский ФКСБ (по сумме двух матчей — 7:1).