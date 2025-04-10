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«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть онлайн

«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть онлайн
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Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Встречу обслужит норвежская бригада арбитров, которую возглавит Гленн Нюберг. Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа Okko Sport.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» обыграл «Реал Сосьедад». Общий счёт по сумме двух матчей — 5:2. «Лион», в свою очередь, выбил из турнира румынский ФКСБ (по сумме двух матчей — 7:1).

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