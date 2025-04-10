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Николай Комличенко: «Спартак» — претендент на чемпионство

Николай Комличенко: «Спартак» — претендент на чемпионство
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил шансы московского «Спартака» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

— «Спартак» может навязать борьбу за чемпионство?
— Нынешний «Спартак», наверное, может навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару». Они неплохо играют, претенденты на чемпионство. Думаю, что тройка понятна. Могут бороться дальше, всё зависит от них. Если им будут помогать, значит, всё будет хорошо.

— Ты уверен, что «Спартаку» помогают? Или против вас настроены?
— Нет, я не сказал, что против нас прям настроены. Всегда кто-то кому-то помогает. Где-то решения неоднозначные. Это всегда есть, было и будет. Мы просто футболисты. Стараемся играть и радовать болельщиков. Но не всегда это получается, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» (47) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Краснодара» (52) на пять очков.

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